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Троє дочок втратили маму. Смерть відомого тренера, яка просила про допомогу

7 квітня, 11:30

Олена Павлова Олена Павлова

Ольга Гейдарова виховала чимало хороших гімнасток і залишила слід у їхньому житті

Вчора в Кропивницькому пішла з життя талановита тренерка з художньої гімнастики Ольги Гейдарова. Про трагедію в родині наставниці повідомила пресслужба міської ради. Раніше український легкоатлет несподівано помер у 27 років.

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Ользі Гейдарoвій було всьoгo 46 рoків. Вона була не тільки гарною спoртсменкoю, грамотним тренерoм і хореографом, а й чудовою дружиною і мамoю трьох дочок, наймолодшій з яких – шість.

"Ольга Гейдарова все своє життя присвятила спорту і стала справжньою мамою для багатьох гімнасток Кропивницького. Майстер спорту з художньої гімнастики, вона підготувала понад 220 спортсменок – розрядниць, понад 25 гімнасток І спортивного розряду, 10 кандидатів у майстри спорту України, майстра спорту України. Під її керівництвом багато гімнасток стали переможницями всеукраїнських і міжнародних змагань", – йдеться в заяві

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Гейдарова п'ять років боролася з онкозахворюваннями у вигляді злоякісних пухлин молочної залози та лівої легені. Восени 2020 року київська лікарі давали надію і визначилися з лікуванням. Після чого Ольга і вся гімнастична родина просили допомоги у небайдужих.

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Раніше ми писали, що 22-річний чемпіон Європи із Запоріжжя помер за загадкових обставин і не виключається, що загибель Кирила Пирогова стала трагічною випадковістю.

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тренер померла художня гімнастика
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