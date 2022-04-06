Три чемпіонські титули. Видатний успіх українських гімнастів на Кубку світу

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) опублікувала підсумкові рейтинги Кубка світу-2022 зі спортивної гімнастики. Серія складалася з чотирьох етапів, які пройшли у Коттбусі, Досі, Каїрі та Баку.
Українські гімнасти потрапили до топ-3 у семи дисциплінах із десяти, а на трьох снарядах "синьо-жовті" стали чемпіонами.
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Два титули в актив збірної України виборола 15-річна дебютантка Кубка світу Даніела Батрона. Українка стала найкращою у двох дисциплінах: на різновисоких брусах та колоді.
Топ-3 рейтинги Кубка світу-2022. Жінки
Різновисокі бруси
- 1. Даніела Батрона (Україна) – 56
- 2. Анастасія Смонцер (РОК) – 36
- 3. Промені Грибар (Словенія) – 35.5
Колода
- 1. Даніела Батрона (Україна) – 70
- 2. Люсі Трнкова (Чехія) – 43
- 3. Анастасія Смонцер (РОК) – 38
- 4. Юлія Касьяненко (Україна) – 30
Вільні вправи
- 1. Доріна Бецого (Угорщина) – 75
- 2. Даніела Батрона (Україна) – 50
- 3. Ділдора Аріпова (Узбекистан) – 45
Ще один чемпіонський титул виграв 18-річний українець Ілля Ковтун. Наш спортсмен був найкращим на чотирьох етапах серії на паралельних брусах, які принесли йому перший у кар'єрі Кубок світу.
Також високий результат у рейтингу показав інший український гімнаст – 19-річний Назар Чепурний. Він посів друге місце в опорному стрибку
Топ-3 рейтинги Кубка світу-2022. Чоловіки
Паралельні бруси
- 1. Ілля Ковтун (Україна) – 90
- 2. Ферхат Арікан (Туреччина) – 50
- 3. Мітчелл Морганс (Австралія) – 47
Вільні вправи
- 1. Артем Долгоп'ят (Ізраїль) – 90
- 2. Ілля Ковтун (Україна) – 61
- 3. Мілад Карімі (Казахстан) – 59
Опорний стрибок
- 1. Артур Давтян (Вірменія) – 90
- 2. Назар Чепурний (Україна) – 80
- 3. Андрій Медведєв (Ізраїль) – 59
Перекладина
- 1. Олександр Мякінін (Ізраїль) – 70
- 2. Ілля Ковтун (Україна) – 56
- 3. Мітчелл Морганс (Австралія) / Роберт Творогал (Литва) – 53
Нагадаємо, на одному з етапів Кубка світу зі спортивної гімнастики вибухнув скандал з російським спортсменом Іваном Куляком. На церемонії нагородження провокатор з РФ начепив букву Z – символ вторгнення рашистів в Україну.
Зараз щодо цього інциденту триває дисциплінарне розслідування, за підсумками якого Куляку загрожує дискваліфікація.