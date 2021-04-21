Три години тягла човен з біженцями! Про подвиг спортсменки знімають фільм

Плавчиха Юсра Мардіні виступала на Олімпійських іграх 2016 року, вона разом із сестрою тікала з Сирії, в Егейському морі їх човен почав тонути і дівчата врятували 18 людей

Плавчиха Юсра Мардіні і її сестра Сара будуть головними героїнями фільму, який знімає стрімінгова платформа Netflix. Юсра стала всесвітньо відомою після втечі з Сирії та виступі на Олімпійських іграх 2016 року за збірну біженців.

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Юсра і Сара Мардіні втекли з Сирії в серпні 2015 року, після того, як під час громадянської війни був зруйнований їхній будинок. Вони дісталися до Туреччини і, разом з іншими біженцями, вирішили незаконно переправитися на моторному човні в Грецію, проте посеред Егейського моря у човна заглох мотор і він почав наповнюватися водою.

Сестри були серед небагатьох, хто вмів плавати, вони три години тягли човен з 18 біженцями, поки не дісталися до берегів Греції.

На Олімпіаді 2016 року Юсра взяла участь в змаганнях з плавання і стала прапороносцем команди біженців на відкритті Ігор. Незважаючи на те, що дівчина не змогла піднятися вище 40-го місця в кваліфікаційних запливах, вона набула популярності серед глядачів.

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Раніше ми писали, що поліція Греції затримала 10 сирійських мігрантів, які під виглядом волейбольної команди з України намагалися нелегально вилетіти з країни.

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