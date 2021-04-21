Русский
$ 28,01
33,74
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Три години тягла човен з біженцями! Про подвиг спортсменки знімають фільм

21 квітня, 16:34

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Плавчиха Юсра Мардіні виступала на Олімпійських іграх 2016 року, вона разом із сестрою тікала з Сирії, в Егейському морі їх човен почав тонути і дівчата врятували 18 людей

Плавчиха Юсра Мардіні і її сестра Сара будуть головними героїнями фільму, який знімає стрімінгова платформа Netflix. Юсра стала всесвітньо відомою після втечі з Сирії та виступі на Олімпійських іграх 2016 року за збірну біженців.

Реклама

Читайте також: Чим зайняти себе під час локдауну: добірка кращих фільмів про спорт

Юсра і Сара Мардіні втекли з Сирії в серпні 2015 року, після того, як під час громадянської війни був зруйнований їхній будинок. Вони дісталися до Туреччини і, разом з іншими біженцями, вирішили незаконно переправитися на моторному човні в Грецію, проте посеред Егейського моря у човна заглох мотор і він почав наповнюватися водою.

Сестри були серед небагатьох, хто вмів плавати, вони три години тягли човен з 18 біженцями, поки не дісталися до берегів Греції.

На Олімпіаді 2016 року Юсра взяла участь в змаганнях з плавання і стала прапороносцем команди біженців на відкритті Ігор. Незважаючи на те, що дівчина не змогла піднятися вище 40-го місця в кваліфікаційних запливах, вона набула популярності серед глядачів.

В тренді
Український футбол повинен бути проти Суперліги руками і ногами: чим загрожує нам бунт еліти
Реклама

Раніше ми писали, що поліція Греції затримала 10 сирійських мігрантів, які під виглядом волейбольної команди з України намагалися нелегально вилетіти з країни.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Олімпійські ігри плавання

Джерело: NEWSru.com

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Тарасова – змія! Оксану Баюл підтримали у війні проти Росії
Тарасова – змія! Оксану Баюл підтримали у війні проти РосіїІнші
Це фантастика! Удар у снукері змусив експертів відкрити рота від подиву
Це фантастика! Удар у снукері змусив експертів відкрити рота від подивуІнші
Секс-символ українського спорту підняла футболку і засвітила трусики (фото)
Секс-символ українського спорту підняла футболку і засвітила трусики (фото)Інші
"Я готова показатися вам без волосся". Фото української гімнастки під час хіміотерапіїІнші
Гаряча велосипедистка ледь утримує груди рукою і сміється: фото
Гаряча велосипедистка ледь утримує груди рукою і сміється: фотоІнші
На одній нозі через всю Канаду: чому за невідомого марафонця вболівали королева Британії і Папа Римський
На одній нозі через всю Канаду: чому за невідомого марафонця вболівали королева Британії і Папа РимськийІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти