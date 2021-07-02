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Тренер збірної України підозрюється в розтраті чверті мільйона

Олександр Трикіша, Андрій Трофімов
2 липня, 21:25
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Підозрюваний підписував акти надання послуг проживання і харчування спортсменів і тренерів, які навіть не перебували на той момент в країні
/ Фото: Facebook

Головний тренер національної збірної команди України зі спортивної гімнастики підозрюється в розтраті майже чверті мільйона гривень. Раніше ми писали, що в Ужгороді обрали запобіжний захід тренеру з боксу.

Зараз тренеру повідомлено про підозру і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Прокуратура не називає його імені, але, за інформацією Української Правди, підозрюваним є Геннадій Сартинський.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний тренер в період 2019-2020 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив розтрату грошових коштів Управління "Укрспортзабезпечення", підписуючи акти про надання послуг проживання і харчування спортсменів і тренерів, які нібито жили і харчувалися в комплексі для проживання і їдальні. Однак встановлено, що зазначені в договорах особи в зазначений період фактично перебували за межами України.

Отже, головний тренер, будучи обізнаним про те, що зазначені особи не перебувають на тренувальних зборах, зробив розтрату коштів на загальну суму близько 250 тисяч гривень, повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

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