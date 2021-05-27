Темношкірий спортсмен посміявся над пропозицією засмагнути

Сьогодні багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи з греко-римської боротьби Жан Беленюк розповів про незвичайний випадок. 30-річний спортсмен і депутат опублікував фотографію з курорту й згадав, як йому пропонували сходити на пляж позагоряти. Нагадаємо, батько Жана – з Руанди, мати – українка, народився він в Києві.
Нещодавно борець-депутат розповів про вакцинацію на власному прикладі.
На фото на своїй сторінці в Instagram Беленюк постав у моря з широкою посмішкою, але написав:
"Моє обличчя, коли мені: "Жане, підемо на пляж, трохи позасмагати". Завжди відповідаю, що тільки повернувся. А які безглузді пропозиції траплялися у вашому житті?"
Cрібний призер Олімпіади-2016 не став загострювати увагу на неприємній ситуації.
А днями він поділився фотографією з зеброю, яку супроводжував зворушливим підписом:
"Ласка – єдиний спосіб, який можливий у поводженні з живою істотою".
Український борець готується до Олімпійських ігор в Токіо, які пройдуть з 23 липня по 8 серпня.
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Дивіться, як Жан висів вниз головою: