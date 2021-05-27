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Темношкірий спортсмен посміявся над пропозицією засмагнути

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
27 травня, 21:50
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Знаменитий український борець і депутат Верховної Ради Жан Беленюк готується до Олімпійських ігор у відмінному настрої і прекрасній формі
Жан Беленюк
Жан Беленюк / Фото: Instagram

Сьогодні багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи з греко-римської боротьби Жан Беленюк розповів про незвичайний випадок. 30-річний спортсмен і депутат опублікував фотографію з курорту й згадав, як йому пропонували сходити на пляж позагоряти. Нагадаємо, батько Жана – з Руанди, мати – українка, народився він в Києві.

Нещодавно борець-депутат розповів про вакцинацію на власному прикладі.

На фото на своїй сторінці в Instagram Беленюк постав у моря з широкою посмішкою, але написав:

"Моє обличчя, коли мені: "Жане, підемо на пляж, трохи позасмагати". Завжди відповідаю, що тільки повернувся. А які безглузді пропозиції траплялися у вашому житті?"

Cрібний призер Олімпіади-2016 не став загострювати увагу на неприємній ситуації.

А днями він поділився фотографією з зеброю, яку супроводжував зворушливим підписом:

"Ласка – єдиний спосіб, який можливий у поводженні з живою істотою".

Український борець готується до Олімпійських ігор в Токіо, які пройдуть з 23 липня по 8 серпня.

Читайте також: Беленюк полює з вилами на скотиняк.

Дивіться, як Жан висів вниз головою:

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