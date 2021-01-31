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"Текст не читав, але попа класна". Спекотну бодібілдерку образили відгуки чоловіків-слабаків

31 січня, 17:07

Олег Люлька Олег Люлька

Наталя Гергель вирішила висловитися про харчування, але вся увага підписників дісталася її апетитним фото

Чемпіонка України та віцечемпіонка Європи з бодібілдингу та фітнесу Наталя Гергель образилася на своїх підписників за те, що після її посту про типи харчування вони проігнорували сам текст, приділивши всю увагу фотографіям дівчини.

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Утім, Наталя сама винна – аж надто апетитними знімками вона проілюструвала в Instagram тему харчування.

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"Якщо ви належите до категорій 1/2/3, то їмо тільки один продукт за один прийом їжі. За пару годин – інший продукт. Уявляйте себе мисливцем, який знайшов щось, з'їв і пішов далі. Не міг же він відразу лазанью знайти", – серед іншого, порадила фоловерам спортсменка.

Однак підписники Наталі Гергель під постом взялися коментувати не стільки харчування, скільки фігуру бодібілдерки.

"Смачненько", – написав один з них, зробивши комплімент формам спортсменки

"Красиво лежиш", – додав другий

"Чесно, текст не читав, але попа класна", – зазначив третій

У відповідь на це Наталя Гергель почала метати в чоловіків-фоловерів віртуальні стріли критики: "Совісті у вас немає", "Слабаки, зберіться і дочитайте до кінця".

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Раніше пекуча брюнетка Наталя Гергель блиснула своїми формами, виклавши в соцмережах фото зі спини в одному купальнику, зроблене в оточенні сосен на території заміського клубу. "Тільки не кажи мені, що я – в твоєму серці. Мені не подобаються людні місця", – фліртує зі своїми фоловерами спортсменка.

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"Набрала 4 кг і зробила нову зачіску", – зізнавалася також своїм підписникам Наталя Гергель. І якщо зачіску фоловери дівчини помітили, то про зайві кілограми, що нібито "прилипли" до неї під час карантину, цього не скажеш.

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Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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бодібілдинг WAGs Наталія Гергель

Джерело: Сегодня|Спорт

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