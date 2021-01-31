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Такої реакції позаздрять воротарі: тенісист вразив трюком з м'ячем

31 січня, 13:45

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Майстер пінг-понгу демонструє "фокуси" в домашніх умовах

Свої вміння в тих чи інших видах спорту можна демонструвати не тільки на аренах, але й у повсякденному житті. Сьогодні популярний паблік-акаунт "433" показав трюки з м'ячиком для настільного тенісу, які в першу ж годину подивилися сотні тисяч людей.

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Майстер пінг-понгу зловив м'яч в стакан, стоячи спиною до нього, після відскоку від дошки. Одним з перших, хто поставив свій "лайк", виявився колишній хорватський футболіст збірної Іван Класніч. Це варто побачити.

Підпис під відео підказує, що таким способом воротарі можуть тренувати свою реакцію.

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Також тонкий трюк українського футболіста вразив користувачів соцмереж.

Втім, схоже, що часу на кожен трюк у тенісиста йде чимало, оскільки його пости з'являються в інтернеті нечасто.

Хоча це і не повинно заважати захоплюватися його точністю і холоднокровністю.

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Раніше 11-річна сирійська дівчинка відібралася на Олімпіади-2020 в Токіо з настільного тенісу.

Дивіться сюжет, як самостійно зробити настільний футбол:

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настольний теніс відео реакція воротар трюк
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