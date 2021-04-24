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Такий бюст не сховаєш! Спекотне фото волейболістки з гарячого джерела

24 квітня, 18:07

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Сексапільна казахстанка Тетяна Дем'янова попередила: "Пристебніться! Ми злітаємо!" І почала бомбардувати своїх фоловерів ефектними знімками

Тетяна Дем'янова

Тетяна Дем'янова / Фото: Instagram

Секс-символ казахстанського спорту Тетяна Дем'янова показала своїм шанувальникам ще один спосіб, як відновитися після гарячих волейбольних баталій.

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Раніше красуня поділилася знімком релаксу з домашніми улубленцями – волейболістка вигуляла добермана у відвертому боді.

А цього разу Тетяна вирушила до термального джерела в Алмати.

"Час відпочивати", – підписала 25-річна спортсменка в Instagram знімок, на якому вона поринула в воду, залишивши на поверхні свій шикарний бюст.

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Нещодавно казахстанська волейболістка зізналася, що пережила найгірші два місяці в своєму житті.

"З цієї причини не було особливо постів і не хотіла нічим ділитися, – розповіла Тетяна. – Спочатку я хворіла, просто одне за іншим. Потім різко схудла, потім в моєму близькому оточенні стало все не так. Це була справжня чорна смуга. На щастя, зараз все чудово. І тому хочеться нарешті сказати: "Пристебніться! Ми злітаємо!"

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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WAGs волейболістка Татьяна Демьянова

Джерело: Сегодня|Спорт

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