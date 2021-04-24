Такий бюст не сховаєш! Спекотне фото волейболістки з гарячого джерела

Тетяна Дем'янова / Фото: Instagram
Секс-символ казахстанського спорту Тетяна Дем'янова показала своїм шанувальникам ще один спосіб, як відновитися після гарячих волейбольних баталій.
Раніше красуня поділилася знімком релаксу з домашніми улубленцями – волейболістка вигуляла добермана у відвертому боді.
А цього разу Тетяна вирушила до термального джерела в Алмати.
"Час відпочивати", – підписала 25-річна спортсменка в Instagram знімок, на якому вона поринула в воду, залишивши на поверхні свій шикарний бюст.
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Нещодавно казахстанська волейболістка зізналася, що пережила найгірші два місяці в своєму житті.
"З цієї причини не було особливо постів і не хотіла нічим ділитися, – розповіла Тетяна. – Спочатку я хворіла, просто одне за іншим. Потім різко схудла, потім в моєму близькому оточенні стало все не так. Це була справжня чорна смуга. На щастя, зараз все чудово. І тому хочеться нарешті сказати: "Пристебніться! Ми злітаємо!"
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