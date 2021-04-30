Сумоїст помер після травми голови під час бою

В результаті удару японський сумоїст Міцукі Амано отримав травму голови та помер в лікарні. Лікарі поки вивчають зв'язок між трагедією і травмою

Фото: Kyodo/via REUTERS

В Японії 28-річний сумоїст Міцукі Амано помер в середу в токійській лікарні після важкого падіння під час свого останнього бою. Інцидент трапився ще 26 березня. Місяць спортсмен провів у лікарні, але врятувати його життя лікарям не вдалося.

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Офіційні особи асоціації сумо заявили, що він не отримав необхідну медичну допомогу від кваліфікованих фахівців в перші хвилини після інциденту, повідомляє scmp.com.

Також стверджується, що персонал змагань перевернув його на спину, але медичні експерти кажуть, що вони не повинні були це робити через можливе ушкодження хребта.

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Міцукі Амано був в свідомості, коли його доставили в швидку допомогу, і міг говорити під час госпіталізації. Відповідно до звітів медиків, сумоїст помер від гострої дихальної недостатності.

"Причинно-наслідковий зв'язок між смертю борця і його травмою на цей момент не ясна", – заявила представник асоціації сумо.

У той же час, громадськість вже почала вимагати посилити правила безпеки під час проведення змагань сумоїстів.