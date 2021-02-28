Страшні крики чув весь світ: вертоліт забрав гірськолижницю в лікарню після моторошного падіння

Норвежка Кайса Вікхофф Лі отримала травми під час спуску на етапі Кубка світу

Етап Кубка світу з гірських лиж в італійському місті Валь-ді-Фасса був перерваний через моторошне падіння норвезької гірськолижниці Кайси Вікхофф Лі. Дівчину з траси евакуювали на вертольоті.

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Під час заїзду 22-річна Кайса впала і покотилася вниз по схилу, після чого на повній швидкості влетіла в захисну огорожу. У телевізійній трансляції було чути, як дівчина кричала від болю.

Змагання були перервані, постраждалій більше 20 хвилин надавали першу допомогу на місці, після чого на носилках завантажили у вертоліт і евакуювали в найближчу лікарню, повідомляє NRK.

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В ході падіння на трасі у дівчини не відстебнулись лижі, що могло погіршити характер отриманих нею травм.

Вікхофф Лі займає 13-е місце в загальному заліку Кубка світу з гірськолижного спорту. У нинішньому сезоні норвежка вперше завоювала медаль Кубка світу, ставши другою на етапі в німецькому Гарміш-Партенкірхені.

Менш ніж через півгодини на тій же трасі впала і австрійка Розіна Шнеебергер, яку рятувальники також витягували з захисної сітки.

Раніше ми писали, що російські лижники завалили один одного на "Тур де Скі", після чого з'ясовували стосунки на трасі.

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