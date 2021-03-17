Сталеві кубики! Сексуальна спортсменка вразила своїм пресом

На початку місяця Марина Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи в стрибках в довжину. Щоб домогтися такого результату потрібні роки виснажливих тренувань. Як наша легкоатлетка готує своє тіло до стартів, вона показала в Instagram.
Марина запостила відео з тренування для преса. Шанувальники відзначили сталеві кубики дівчини. Деякі настільки надихнулися, що обіцяли і самі піти в зал.
Нагадаємо, Марина Бех-Романчук – також срібна призерка чемпіонату світу-2019 в стрибках в довжину. 25-річна брюнетка з села Морозов Хмельницької області одружена з плавцем Михайлом Романчуком. Її вважають однією з найсексуальніших спортсменок України.
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