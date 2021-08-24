23 серпня 19:30 Відео
Львів 1
Інгулець 2
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
Спорт
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Фінансові рекорди світу та України
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Супутник не пройде! Російських спортсменів не пустили в Канаду через вакцину

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
24 серпня, 17:26
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Канада не впустила в країну російських регбістів оскільки в країні визнають лише чотири вакцини від коронавірусу, в їх числі немає російської
Регбісти Росії не можуть зіграти на етапі Світової серії
Регбісти Росії не можуть зіграти на етапі Світової серії

Чоловіча збірна Росії з регбі не візьме участі в двох етапах Світової серії в Канаді через вимоги зробити щеплення іноземною вакциною. Російський "Супутник" в розвинених країнах як і раніше не визнають.

Реклама

Читайте також: Грузія знищила Росію! Патріотизм грузин викликає захоплення

"Важливою умовою поїздки в Канаду є вакцинація гравців і персоналу від Covid-19 однієї із зарубіжних вакцин – Pfizer, Moderna, AstraZeneca або Johnson & Johnson. У зв'язку з відсутністю даних вакцин на території Російської Федерації, а також відсутністю російських вакцин в списку ліцензованих в Канаді, наша збірна не зможе взяти участь в турнірах", – йдеться в повідомленні на офіційному сайті Федерації регбі Росії.

Раніше ми писали, що японські авіалінії подали скаргу в Олімпійський комітет Австралії на поведінку чоловічої команди з регбі-7 під час її повернення з Токіо на батьківщину.

Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Психологія азарту
Більше порад
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1969К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1420К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1084К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1002К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
787К
6
Володимир Кличко Володимир Кличко
619К
7
Іван Редкач Іван Редкач
579К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
493К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
490К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер збірної
Новий тренер збірної
Дівчата покеру
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
5
13:2
13
2
Шахтар
5
11:3
12
3
Десна
5
9:6
12
4
Ворскла
5
11:4
11
5
Дніпро-1
5
10:5
10
6
Олександрія
5
5:3
10
7
Зоря
5
11:8
7
8
Металіст 1925
5
5:8
6
9
Колос
4
2:2
5
10
Верес
5
3:7
5
11
Минай
4
2:4
4
12
Рух
5
4:8
4
13
Інгулець
5
5:11
4
14
Чорноморець
5
5:14
3
15
Львів
5
4:11
2
16
Маріуполь
5
8:12
1
Показати бiльше
Пʼятниця, 27 серпня
19:30
Дивись на:
Кращі збірні
Рейтинг ФІФА
1
Бельгія Бельгія
1822
2
Бразилія Бразилія
1798
3
Франція Франція
1762
4
Англія Англія
1753
5
Італія Італія
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Іспанія Іспанія
1680
8
Португалія Португалія
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Яке місце в України
Покер - це спорт!
Новини покеру
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти