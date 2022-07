Спортсменку не пустили на старт чемпіонату світу через взуття

15 липня в американському Юджині стартує чемпіонат світу з легкої атлетики. Змагання зі стрибків у довжину пропустить Юлімар Рохас. Причина дуже незвична.

Раніше ми писали, що спринтер в унікальному стрибку виграв золоту медаль.

Спортсменка з Венесуели виступила у кваліфікації на чемпіонат світу в червні й відібралася на турнір зі стрибків у довжину з результатом 6,93 м. Проте пізніше виявилося, що спортсменка виступала у кросівках для потрійного стрибка, що заборонено правилами. Результат Рохас було анульовано.

Тепер Рохас виступить на ЧС-2022 лише у потрійному стрибку.

Юлімар Рохас 26 років. Вона чемпіонка Токіо-2022 та срібна призерка Ріо-2016 у потрійному стрибку. У цій же дисципліні двічі поспіль ставала чемпіонкою світу.

На Олімпійських іграх у Токіо Рохас стрибнула на 15,67 м і оновила світовий рекорд українки Інеси Кравець, що тримався з 1995 року.

Here's a look at Yulimar Rojas' world record-shattering 15.67m jump at the #Tokyo2020 #triplejump . A performance for the ages. Venezuelan Twitter is going wild pic.twitter.com/IvwIRojQ4K