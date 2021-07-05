Спортсменка на власний день народження показала фото топлес

Практично всі на свій день народження чекають подарунків від інших, але Кеті Кірні пішла по-іншому шляху. Красуня порадувала своїх фанатів пікантним знімком

Кеті Кірні відсвяткувала день народження голим фото / Фото: Instagram

Колишня гольфістка Кеті Кірні, що пішла зі спорту в модельний бізнес, після витівки на День незалежності США, коли вона привітала співвітчизників гарячим фото в купальнику, ще яскравіше відзначила власний день народження.

Дівчина опублікувала в Instagram фото на якому вона зображена на пляжі без верхньої частини купальника.

Кеті є дочкою відомого гравця в американський футбол Тіма Кірні. Саме батько хотів, щоб дівчина присвятила себе гольфу, але в підсумку "гра мільйонерів" стала для неї лише хобі. Сама ж красуня в 2012 році завоювала титул Міс Міссурі і також брала участь в конкурсі Міс США.

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