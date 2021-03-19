Спортсменка-красуня забралася на верблюда і вирушила додому

Юлія Левченко відпочиває в Єгипті після чемпіонату Європи в Польщі

Після зимового Євро-2021 Українська легкоатлетка Юлія Левченко вирішила дати своєму тілу відпочити і вирушила в теплі краї. Днями стрибунка-красуня засвітилася в купальнику в Єгипті: просто золота рибка. Сьогодні стрибунка у висоту похвалилася черговими кадрами з Африки.

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На своїй сторінці в Instagram дівчина виклала фотографію, на якій вона сидить на білому верблюді. Юля знову обдарувала своєю прекрасною посмішкою і з гумором підписала кадр англійською: "На моєму шляху додому".

Дійсно відпустка у легкоатлетки-красуні скоро закінчиться і доведеться повертатися до тренувань. Левченко вже з радістю повідомила, що приготувала для цього навіть спеціальний манікюр.

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Нагадаємо, на чемпіонаті Європи 23-річна уродженка Донецької області зайняла четверте місце. Більш високий результат показати їй завадила травма спини, яка періодично про себе нагадувала. Влітку призерка чемпіонату світу-2017 збирається виступити на Олімпійських іграх в Токіо.

Юлія Левченко / Фото: Reuters

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Дивіться, як часом снідає Юлія:

Сніданок Юлії Левченко Відео: Instagram

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