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Спортсменка-красуня втекла в Карпати: "Таку зиму я люблю"

24 січня, 20:46

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Дзюдоїстка Дарина Білодід активно проводить відпочинок в засніжених горах

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дарина Білодід встигає і відпочити, і позмагатися. Цієї зими 20-річна красуня пізнала смак літа на пісочку Домініканської Республіки, а тепер вирішила зануритися в зимову атмосферу в Карпатах. Днями Білодід порадувала фото з модною сумочкою не за сезоном.

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Із дощовитого Києва дівчина втекла по сніг у гори, про що розповіла сьогодні на своїй сторінці в Instagram.

Даша одяглася в форму олімпійської збірної України і пішла в ліси, зізнавшись у любові до зим зі снігом. Якщо вірити позначці, то фото було зроблено десь поблизу Говерли.

Нещодавно чемпіонка Білодід взяла медаль турніру в Катарі.

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Дівчина показала, як ходить карпатськими стежками, захоплюючись пейзажами "як у казці".

Як бачимо, дзюдоїстка знаходить можливість поєднувати тренування і релаксацію на природі. На початку року Білодід на свята показала спокусливе фото в топику. Влітку 2021 року вона збирається виступати на Олімпійських іграх у Токіо.

Дивіться, як у грудні Даша розважалася в Домінікані:

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фото сніг Карпати дзюдо Дар'я Білодід
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