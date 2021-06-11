"Спортивні магніти": в Україні збудують нові спортивні центри за 800 мільйонів

Проект зі створення спортивної інфраструктури входить в програму "Велике будівництво". Основна функція таких об'єктів – розвиток масового спорту в Україні

Проєкт басейну "Нептун" в Маріуполі. Фото: mrpl.city

В Україні стартував проєкт "25 спортивних магнітів", за яким в кожному регіоні створять великі спортивні центри, здатні приймати міжнародні змагання. Цей проєкт став новим напрямом програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", розповіла в блозі на УП народний депутат Ганна Путрова.

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"Магніти" мають притягувати до себе не тільки спортсменів та змагання, а й туристів: відкривати для них нові напрямки, створювати нові пам'ятки та місця для цікавого дозвілля й яскравих світлин", – говорить вона.

За словами Путрової, Кабінет міністрів 31 травня затвердив розподіл державної субвенції на розвиток спортивної інфраструктури між місцевими бюджетами.

"Йдеться про суму у 800 млн грн: з них 500 млн грн було передбачено в держбюджеті-2021 і ще 300 млн вдалося виділити через перерозподіл видатків. Ми у Бюджетному комітеті вже дали добро – і незабаром виділення коштів має схвалити парламент", – повідомила депутат.

Ці кошти витратять на побудову спортивних комплексів, басейнів, льодових арен і палаців спорту, здатних приймати всеукраїнські та міжнародні змагання. Також там тренуватимуться національні збірні з не менше ніж п’яти олімпійських видів спорту. Але основна функція таких об’єктів – створити можливість для масових занять спортом.

Планується, що 800 млн гривень піде на фінансування 11 спортивних об’єктів протягом 2021-2023 років, з них 5 завершать вже цьогоріч.

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Зокрема, у Маріуполі реконструюють басейн "Нептун", у Мелітополі побудують оздоровчий центр з льодовою ареною, в Умані створять багатофункціональний спортивний комплекс, у Полтаві побудують спортивно-видовищний комплекс, у Кропивницькому проведуть реконструкцію обласної дитячо-юнацької школи олімпійського резерву.

А протягом наступних двох років будуть побудовані та реконструйовані спортивний комплекс "Металург" у Кривому Розі, універсальний спортивний зал у Рівному, спортивно-оздоровчий комплекс у Тростянці, багатофункціональний палац спорту в Тернополі, Центр олімпійських видів спорту в Каховці та палац спорту в Хмельницькому.

Нагадаємо, координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв, що в рамках ініційованої Володимиром Зеленським інфраструктурної програми цього року відкриють також 80 стадіонів і 29 басейнів по всій країні.