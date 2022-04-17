Спецпризначенці проти терористів! Українці перестріляли росіян

Українська кіберспортивна команда перемогла росіян у популярній комп'ютерній грі на міжнародних змаганнях

Na'Vi розбили росіян у популярній кіберспортивній грі / Фото: Колаж: Сьогодні

Один з найкращих кіберспортсменів України одіозний S1mple Костильов у перший день військового вторгнення в Україну, повідомив, що його рідний Київ під обстрілами. Хоча сам визнавав Крим російським.

Зараз його команда Na'Vi виступає на турнірі в Румунії і робить це успішно. Один з найкращих світових кіберспортивних колективів стартував з перемоги на популярному турнірі. 17 квітня, у Бухаресті розпочалися змагання PGL Major Antwerp 2022: European RMR A з CS:GO.

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Українська команда Natus Vincere у першому поєдинку на європейському RMR здобула впевнену перемогу над російською командою Team QUAZAR. Перший раунд відбувається у форматі best-of-1. NaVi та QUAZAR воювали на карті Ancient, і українці взяли верх з рахунком 16:12.

Поєдинки європейського RMR-турніру A пройдуть з 17 по 20 квітня у Бухаресті. 16 команд розіграють 95 тисяч доларів, а також слоти на PGL Major Antwerp 2022 у Бельгії.

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Ще один український кіберспортсмен, який продовжує виступати за російську команду, показав, як виглядає його будинок у Бучі.