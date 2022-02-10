Врятували подушки та ремені! Українська спортсменка потрапила у жахливу ДТП

Знаменита українська спортсменка Ганна Касьянова Instagram повідомила про аварію в яку потрапила.

У її машину врізалося інше авто.

"Мені сьогодні пощастило! Я продовжую своє життя, з моїми улюбленими людьми. Але й мені сьогодні НЕ пощастило, опинитися ось зовсім не в той час, не в тому місці. Але щось нас веде не туди.

І навіть водій машини, який повертав з правого ряду через три смуги ліворуч, не міг сказати, що його призвело до цього вчинку. Але ми всі живі! У мене навіть не подряпини! І це щось нереальне! Так що так, МЕНІ ВСЕ-ТАКИ ПОВЕЗЛО!

А машинку сподіваюся скоро "підлічимо" і дякуватимемо за те, що вона врятувала мені життя, завдяки подушкам і ременю і всім системам. Недаремно я в неї закохалася з першого погляду", – написала Ганна, прикріпивши фото та відео ДТП.