Врятуйте Маріуполь. "Азовець" завоював золото на Іграх нескорених та закликав допомогти місту

Збірна України продовжує завойовувати медалі на Іграх неcкорених-2022, що проходять у нідерландській Гаазі.

П'яту золоту медаль українській команді приніс львів'янин Ігор Галушка. Спортсмен став найкращим у веслуванні на тренажерах.

Ігор Галушка – ветеран Національної гвардії України. У 2014 – 2017 роках він воював на Донбасі у складі батальйону "Азов".

За словами Ігоря, мужність захисників Маріуполя мотивувала його на виступ у Іграх. На церемонію нагородження Галушка вийшов з прапором України, на якому було написано "Save Mariupol" ("Врятуйте Маріуполь") та емблемою полку "Азов".

"Мої побратими зараз воюють у Маріуполі в оточенні, без достатньої кількості провізії та боєприпасів.

Вони захищають українську землю там, і саме завдяки їхній мужності та силі я можу боротися тут! Вони дають мені сили!" – наводить слова Галушки Суспільне.Спорт.