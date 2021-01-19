Русский
$ 28,19
34,02
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Рятують пальці від ампутації: лижники пробігли марафон в найсильніший мороз

19 січня, 19:23

Олена Павлова Олена Павлова

У шведського спортсмена Міхаеля Еклефа вже розвинувся некроз

Після участі в лижному марафоні Ла Діагонела в Швейцарії, який відбувся 16 січня, двом лижникам загрожує ампутація. Цього року марафон вийшов екстремальним. Температура на старті опустилася нижче мінус 20 градусів Цельсія. Але у марафонської серії, на відміну від стартів FIS, немає погодного обмеження, тому гонка відбулася.

Реклама

Читайте також: Тонули в снігу! Українські спортсмени стрибали в замет прямо з трампліну

І тепер після 60 км дистанції по морозу у шведського лижника Міхаеля Еклефа розвинувся некроз, і він ризикує втратити великий палець ноги.

"Мені дуже боляче. Зараз у мене в голові багато думок. Найбільше я переживаю, що можу втратити великий палець на нозі. Лікарі кажуть, що не знають, чи зможу я зберегти його. Час покаже. Я дуже сподіваюся, що мені вдасться зберегти", – цитує Еклефа NRK.

Реклама

А німецький спортсмен Патрік Оттілінгер може втратити два пальця на руці: "Я не відчуваю двох пальців, а один з них синій. Лікарі повідомили, що єдине, що я можу зараз робити, – просто чекати, намагатися їх відігріти і трохи активізувати. Залишається лише сподіватися, що врешті-решт все налагодиться".

Раніше ми писали, що олімпійська чемпіонка зі стрільби з посмішкою стала на лижі. "Тренування на віддаленні", – підписала фото українка Олена Костевич.

Дивіться, як українська викладачка виграла золото на Всесвітніх іграх майстрів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

обмороження палець ампутація лижні гонки лижник
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Фото повністю голої спортсменки забанили в Instagram. Але вона опублікувала його знову
Фото повністю голої спортсменки забанили в Instagram. Але вона опублікувала його зновуІнші
"Настав час покінчити із США. Я аплодую терористам": вогненні цитати найкращого шахіста світуІнші
Спортсменка з голими грудьми запропонувала подивитися на неї і сказати, що відчуваєш
Спортсменка з голими грудьми запропонувала подивитися на неї і сказати, що відчуваєшІнші
Нестерпний геній, який переміг СРСР: 13 років тому не стало легенди шахів Боббі Фішера
Нестерпний геній, який переміг СРСР: 13 років тому не стало легенди шахів Боббі ФішераІнші
Оце так оголошення про вагітність! Українська зірка синхронного плавання знову вразила
Оце так оголошення про вагітність! Українська зірка синхронного плавання знову вразилаІнші
Красуня шантажувала футболіста інтимним відео, а потім використовувала для особистих утіх
Красуня шантажувала футболіста інтимним відео, а потім використовувала для особистих утіхІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти