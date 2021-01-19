Рятують пальці від ампутації: лижники пробігли марафон в найсильніший мороз

Після участі в лижному марафоні Ла Діагонела в Швейцарії, який відбувся 16 січня, двом лижникам загрожує ампутація. Цього року марафон вийшов екстремальним. Температура на старті опустилася нижче мінус 20 градусів Цельсія. Але у марафонської серії, на відміну від стартів FIS, немає погодного обмеження, тому гонка відбулася.

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І тепер після 60 км дистанції по морозу у шведського лижника Міхаеля Еклефа розвинувся некроз, і він ризикує втратити великий палець ноги.

"Мені дуже боляче. Зараз у мене в голові багато думок. Найбільше я переживаю, що можу втратити великий палець на нозі. Лікарі кажуть, що не знають, чи зможу я зберегти його. Час покаже. Я дуже сподіваюся, що мені вдасться зберегти", – цитує Еклефа NRK.

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А німецький спортсмен Патрік Оттілінгер може втратити два пальця на руці: "Я не відчуваю двох пальців, а один з них синій. Лікарі повідомили, що єдине, що я можу зараз робити, – просто чекати, намагатися їх відігріти і трохи активізувати. Залишається лише сподіватися, що врешті-решт все налагодиться".

Раніше ми писали, що олімпійська чемпіонка зі стрільби з посмішкою стала на лижі. "Тренування на віддаленні", – підписала фото українка Олена Костевич.

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