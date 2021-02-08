"Соскучилась по пробкам і "привітним" людям в магазинах": Харлан повернулася з Італії

Титулована українська фехтувальниця Ольга Харлан повернулася з Італії в Україну і почала підготовку до кваліфікації на Олімпіаду-2020 в Токіо. Володарка "золота" ОІ та мультічемпіонка світу розповів про різницю між країнами і як на неї вплинула пандемія. Раніше Харлан показала, що її італійський хлопець робить по ночах.

"Трошки скучила за своїм хлопцем, за Італією, тому що провела там п'ять місяців. Хоча вдома і краще – тут рідні, друзі, команда. Почала фехтувати з дівчатками, скучила. Скучила за Києвом і навіть за пробками, за нашими "привітними" людьми в магазинах", – розповіла Ольга "Україна 24".

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Ольга Харлан і Луїджі Самеле / Фото: Instagram

Між Україною та Італією

Харлан зазначає, що звичайно ж, Україна та Італія – це різний менталітет: Там люди на вулицях всі в масках. Якщо ти її не надів, то відразу підійде поліція і може виписати штраф. У нас же все по-іншому і дистанцію не тримають. Я спочатку злилася, а потім вирішила, що просто сама буду все це робити. Тому що зараз критична ситуація і шкода, що люди не розуміють, наскільки все серйозно".

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Ольга Харлан / Фото: Getty Images

Також шаблістка розповіла, що сумувала в Італії без української кухні. Готувала її своєму хлопцеві – також фехтувальнику Луїджі Самеле. І йому вона подобається. А ось між собою закохані майже не фехтують, адже якщо Луїджі випадково сильно вдарить Ольгу, то все може закінчитися сваркою.

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Як позначилося перенесення Олімпіади

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Через пандемію коронавірусу літню Олімпіаду-2020 в Токіо довелося перенести на рік. А спортсмени, які підводили себе до ідеальної форми кілька років, змушені починати все спочатку. Але Харлан, яка №1 в рейтингу жіночої шаблі, відноситься до ситуації філософськи:

"Так, світ став на паузу. Але мене заспокоїв той факт, що у всіх так. І це змушує тебе трошки подумати не тільки про спорт, а більше про сім'ю, про особисте життя. І насолодитися цим. На 100% до Ігор я зараз не готова, навіть не готова на 80%. Але це не перша Олімпіада, не перше змагання і не перший раз я стою з шаблею. Я знаю, що робити. Думаю, у мене буде план".

Ольга Харлан / Фото: Instagram

Остання кваліфікація

"Швидше за все, у нас будуть змагання з 10 по 14 березня в Будапешті. Остання кваліфікація на Олімпіаду. І зараз ми готуємося. В особистому заліку у мене немає проблем з потраплянням на Ігри в Токіо, а ось в командному ще боремося. Шанси у нас невеликі, але є, і я готова боротися. І думаю, що дівчатка мене підтримують", – підкреслила Ольга.

Раніше ми писали, що Харлан – найкраща фехтувальниця року в світі вп'яте.

Харлан і її коханий Відео: Instagram

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