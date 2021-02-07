Подія №1 в світі спорту, яке ви можете сьогодні проспати, – Супербоул

У ніч на понеділок за київським часом в США відбудеться фінал Кубка НФЛ

У неділю в сонячної Тампі відбудеться найбільша подія в світі професійного спорту – Супербоул (Super Bowl). Це буде фінальний матч з американського футболу, який проводить Національна футбольна ліга. Звичайно, Супербоул ще не доріс до Олімпійських ігор, але якщо брати окремий вид спорту, то рівних йому за популярністю в світі немає. В минулому році в самому рейтинговому матчі у всіх видах спорту "Канзас-Сіті" обіграв "Сан-Франциско".

Хто грає й чому

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У нинішньому Супербоула зустрінуться "Канзас-Сіті Чіфс" і "Тампа-Бей Баккенірс" . Це буде фінальна гра сезону НФЛ. Вперше в історії одна з команд буде грати на своєму стадіоні. Однак ліга не дозволила "Тампі" стріляти з "гармат" під час святкування набору очок, щоб команда не відчувала перевагу свого поля.

Проте, фаворитом є команда з Канзасу, коефіцієнт на неї коливається близько 1.65. На господарів з Тампи можна поставити з коефіцієнтом близько 2.22.

Чому це дуже популярно в США і в світі

НФЛ – найпопулярніша професійна ліга Північної Америки. Відповідно – і світу. Баскетболісти (НБА), хокеїсти (НХЛ) і бейсболісти (MLB) дивляться їй в спину і заздрять. Не дивно, що футболісти – мегапопулярні персони, чим і користуються для пристойних додаткових заробітків поза полем. Ще кілька фактів, які підтверджують престижність події:

30-секундний ролик реклами, яка часто буває незвичайної, коштує 5,6 мільйона доларів.

У 1996 році Супербоул зібрав рекордну телеаудиторію в світі спорту – 138,5 млн людей. Тоді "Даллас Ковбойз" перемогли "Піттсбург Стілерс" – 27:17.

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Очікується, що в цьому році через коронавірус набагато більше людей буде дивитися гру в колі сім'ї, тому телеаудиторія зросте приблизно до 185 мільйонів глядачів. На трибуни ж зможуть потрапити близько 15 тисяч щасливчиків, заповнивши лише третину місць арени.

Головні герої

В обох командах є зірки ліги першої величини. Обидва – квотербеки, але досить сильно відрізняються один від одного. 43-річний Том Бреді – один з кращих гравців в історії НФЛ, шість разів вигравав Супербоул з "Нью-Інгленд Петріотс" і чотири рази визнавався його MVP. По суті, "Тампа" з його приходом повторила шлях Попелюшки до фіналу.

Але там її зустріне самий високооплачуваний гравець ліги – 25-річний Патрік Махоумс. "Канзас" уклав з ним контракт на 10 років, за які з урахуванням можливих бонусів виплатить близько пів мільярда доларів!

Музична особливість шоу

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За багаторічною традицією в перерві матчу виступають музичні зірки. На стадіонах НФЛ виблискували Пол Маккартні, Бейонсе, Прінс, "Роллінг Стоунс", Брюс Спрінгстін, Джастін Тімберлейк, Майкл Джексон та інші.

Цього року почесне право виступити отримав канадський співак ефіопського походження, лауреат премії "Греммі" Ейбел Макконен Тесфайе. Він більше відомий під сценічним ім'ям The Weeknd. Причому, хлопець навіть вкласти свої особисті кошти, щоб зробити шоу більш яскравим для телебачення.

Де і в скільки дивитися

В Україні офіційно матч покаже телеканалу Viasat Sport. Він доступний в деяких кабельних мережах і на інтернет-сервісі OLL.TV. Початися гра повинна о 1:30 за київським часом.

Раніше найбільш високооплачуваного спортсмена розкритикували за куртку за 6,5 тисячі – Мейвезер прийшов в ній на Супербоул-2020.

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