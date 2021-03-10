Дивіться, що творить Різатдінова! У довгій сукні і на підборах гімнастка вийшла на бігову доріжку

Знаменита українська гімнастка Ганна Різатдінова здивувала всіх своїх підписників в Instagram. Спортсменка запостила відео тренування, яке складно побачити в реальному житті.
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У шикарній довгій сукні і на підборах Різатдінова вийшла на бігову доріжку. А в руках книга! "Яку книгу зараз читаєте?" – поцікавилася спортсменка під відео.
Нагадаємо, що в кінці минулого року вийшла автобіографія Анни Різатдінової. Бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року зізнається в книзі в нервових зривах, які траплялися у неї через поразки, розповідає про критику тренерів і цитує особистий щоденник.
ТЕСТ. Хто з українських спортсменів автор книги? Вгадайте за назвою
Раніше ми писали, що Анна Різатдінова думала про самогубство: "Господи, нехай мене машина зіб'є".
Дивіться, як танцює Різатдінова
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