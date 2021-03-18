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Смертельний вірус зупиняє змагання: вже 17 загиблих

18 березня, 20:38

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Всі міжнародні змагання заборонені в дванадцяти країнах до 11 квітня

Епідемія ринопневмонії, що сталася під час змагань в Іспанії, посіяла хаос в світі кінного спорту. За даними Міжнародної федерації кінного спорту, число мертвих коней нині становить сімнадцять. Десять коней загинули в Іспанії, п'ятеро – в Німеччині і двоє – в Бельгії.

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Вірус, який не заразний для людини, виявлено в дев'яти європейських країнах. Також стався спалах вірусу в голландській стайні. У вівторок останні залишилися в Валенсії коні отримали дозвіл на виїзд. Їх доставлять додому на вантажівках. Після появи кінського вірусу тварини були поміщені на карантин, повідомляє 7sur7.be.

Через спалах вірусу FEI заборонила всі міжнародні змагання в дванадцяти країнах до 11 квітня. Відзначимо, що змагання з кінного спорту входять в програму Олімпійських ігор.

Раніше ми писали, що в Венесуелі вкрали і з'їли переможця престижних змагань. Океанський Залив перемагав у змаганнях з кінного спорту.

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вірус коні кінний спорт

Джерело: Сегодня|Спорт

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