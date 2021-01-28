Сльози року: найкращий гандболіст Африки плаче після поразки на ЧС (відео)

Вболівальників з усього світу розчулили емоції гравців збірної Єгипту з гандболу після поразки від Данії в драматичній боротьбі в 1/4 фіналу домашнього чемпіонату світу.
Один із лідерів єгипетської збірної 25-річний Ехія Ель-Дераа після завершення поєдинку дав волю почуттям і розплакався, мов дитина.
Відео опублікував Twitter-акаунт Handball Egypt2021.
Ехію Ель-Дераа, найкращого гандболіста і чемпіона Африки 2020 року, намагалися втішити партнери по збірній Єгипту, але марно – він був убитий горем.
Зазначимо, що в неймовірному за напругою чвертьфінальному матчі гандбольного ЧС з двома овертаймами переможець визначився лише в серії пенальті. Основний і додатковий час зустрічі між командами Данії та Єгипту завершився внічию – 35:35. А в серії семиметрових кидків влучнішими виявилися данці – 4:3.
У півфіналах турніру, 29 січня, в Каїрі зіграють Данія – Іспанія і Франція – Швеція.
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