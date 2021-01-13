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Слідом за Білодід український дзюдоїст-супертяж взяв медаль елітного турніру

13 січня, 19:39

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Яків Хаммо в Катарі програв тільки легендарному французу в півфіналі

Збірна України завоювала другу нагороду престижного змагання серії "Мастерс" в Досі. Позавчора чемпіонка-красуня Білодід взяла медаль турніру з дзюдо в Катарі. Сьогодні її успіх повторив Яків Хаммо, що став бронзовим призером у ваговій категорії понад 100 кг.

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На шляху до півфіналу 26-річний уродженець Донецької області здолав суперників із Бразилії, Словенії та Японії. Причому, срібного призера Олімпійських ігор 2016 Харасаву українець уклав вже на другій хвилині – іппон! А ось за путівку до фіналу Хаммо поступився восьмиразовому чемпіону світу й дворазовому олімпійському чемпіону – французу Тедді Рінеру. Зате в дуелі за "бронзу" Яша впорався з таджиком Темуром Рахімовим.

Турніри серії "Мастерс" збирають еліту дзюдо. Вище рангом вважаються тільки Олімпійські ігри і чемпіонат світу. До цього року з українців призером подібних змагань ставав тільки Георгій Зантарая.

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Раніше Хаммо перемагав на Гран-прі з дзюдо в Дюссельдорфі.

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Дивіться, як Даша Білодід пробувала грати в теніс.

Дарина Білодід вчиться грати в теніс

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Катар медаль дзюдо Яків Хаммо
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