Скільки ще мовчатимете? Олімпійська чемпіонка зірвалася на росіян після атаки на Київ

Українська фехтувальниця Ольга Харлан у шоку від обстрілу житлових районів столиці України та поранення дитини

Ольга Харлан шокована обстрілом будинку з дитиною

Сьогодні фашистська армія РФ обстріляла столицю України Київ. Ракета влучила у дев'ятиповерхівку в Шевченківському районі. З-під уламків вдалося врятувати 7-річну дівчинку, якій довелося провести екстрену операцію.

Весь цивілізований світ шокований діями кривавого фюрера та його армії. Футболіст Руслан Маліновський показав підписникам правду про обстріл "військового" об'єкта. Виклала пост про росіян і олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан.

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"Їй 7 років, вона жива. Її батько – ні, матір шукають під завалами. Скільки ще часу ви, дивлячись на все це, мовчатимете? Удаватимете, що нічого не відбувається. Скаржитися, що вас несправедливо виключають із сфер діяльності. Ось, бл*дь, причина".

Депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що всього по Києву та області сьогодні випустили 14 ракет. Напередодні окупанти масово обстріляли й інші українські міста, є загиблі.

Військовий експерт Олег Жданов розповів про причини бомбардування Києва Росією. Він вважає, що Путін мститься за успішні атаки армії України на важливі для окупантів об'єкти.