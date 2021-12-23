Скандальний каратист побився у Львівській районній раді (відео)

Бронзовий призер Олімпіади-2020 Станіслав Горуна став учасником бійки у Львівській районній раді, але призвідником бійки був не він

Станіслав Горуна побився з депутатом / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі з'явилося відео, на якому депутат від "Самопомочі" Горуна зіштовхнувся із Богданом Федуном зі "Свободи".

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Федун схопив Горуну за одяг, а після словесної суперечки спробував дарувати його головою.

Каратист застосував прийом та завалив суперника на підлогу, а далі до них підбігли інші депутати та розтягли.

Горуна після Олімпіади-2020 запам'ятався різким висловлюванням на захист Ярослави Магучих після скандальних обіймашок із росіянкою Марією Ласіцкене.

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"Спорт, мати вашу, поза політикою. Спорт – це вид діяльності. Для більшості спортсменів національної збірної України це професія та справа життя", – написав тоді Горуна.

Після цього виявилося, що й сам Горуна їздив до Росії вже після анексії Криму та початку війни на Донбасі.

На свій захист каратист заявив, що не ділився досвідом із бойовиками: "Люди в Новосибірську навіть не знали про те, що відбувається біля їхнього західного кордону. Там пропаганда не велася, люди з Центральної Росії не особливо розуміли, що ми воюємо, вони не були в курсі подій, що відбуваються."