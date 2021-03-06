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Скандал на чемпіонаті Європи з легкої атлетики: у переможця забрали медаль

6 березня, 12:05

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Після подачі протесту норвежець Якоб Інгебрігтсен отримав своє "золото" назад

Цими днями в польському місті Торунь проходить чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні. Збірна України поки що залишається без медалей. Вчора ж ввечері турнір сколихнув скандал навколо фінального забігу чоловіків на 1500 метрів.

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Першим на фініш прийшов 20-річний норвежець Якоб Інгебрігтсен, слідом за яким фінішував 33-річний поляк Марцин Левандовський. Однак судді поспішили дискваліфікувати представника Норвегії, оскільки в одному з епізодів він заступив за доріжку. Скандинавська делегація подала протест, який за кілька годин задовольнили.

Суть апеляції полягала в тому, що Якоба штовхнули в спину, через що він і порушив правила бігу, повідомляє сайт Європейської легкої атлетики. Тим більше норвежець не отримав жодної переваги і це не вплинуло на підсумковий результат. Тож Інгебрігтсену повернули золоту медаль, а поляк Левандовський визнав, що суперник цього дня виглядав краще.

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Тим часом українка б'є рекорди і претендує на другий титул в Європі поспіль.

Із нашої збірної наближче до медалі був Владислав Мазур, який в стрибках в довжину виявився четвертим з особистим рекордом – 8,14 м. Цікаво, що такий результат на минулому ЧЄ дозволив би йому перемогти! Цього ж раз фіну Крістіан Кулі випередив українця в останній, шостій, спробі також з особистим досягненням – 8,24 м.

Голосуйте: Хто секс-символ українського спорту – Бех чи Левченко.

Дивіться, як розслаблялася зірка легкої атлетики Марина Бех-Романчук:

Марина Бех-Романчук Відео: Instagram

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