Шолом тріснув навпіл! Український спортсмен дивом залишився живий після завалу

Під час Кубка світу з лижоролерів стався страшний завал, в який потрапив і українець Дмитро Драгун. Після удару головою об асфальт його врятував шолом

Дмитро Драгун був в епіцентрі завалу

Підготовка до сезону у представників лижного спорту починається влітку. За відсутності снігу проводяться змагання з лижоролерів. Саме такі старти зараз проходять в Естонії в рамках Кубка світу.

Реклама

У чоловічому мас-старті ледь не сталася трагедія. Виною всьому стала агресивна поведінка італійця Франческо Беккіса, який влаштував жахливий завал на трасі. Українець Дмитро Драгун взагалі дивом залишився живий: шолом хоч і тріснув навпіл, але врятував його.

"Завдяки якісно застебнутому шолому Дмитро обійшовся тріщиною кисті руки і сильним ударом голови. Якби не шолом, страшно уявити, що могло б статися", – прокоментував епізод старший тренер збірної команди Олександр Пуцко.

На відео Дмитро під номером 14!

Раніше ми розповідали про старт найпрестижнішої велогонки світу "Тур де Франс". Вона почалася з жахливого завалу. Його причиною став неуважний уболівальник, через якого впав один з гонщиків, що і призвело до серйозної аварії на трасі.