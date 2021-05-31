Шикарна Подкопаєва в барі на даху: гімнастка відпочиває у Флориді

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва, яка вразила своєю білою вишиванкою, провела вікенд у Флориді, яка славиться своїми кілометровими пляжами на узбережжі Атлантичного океану і Мексиканської затоки.
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"Злиття і поглинання", – підписала гімнастка своє фото в Instagram, вибравши для відпочинку світлий костюм з принтом і босоніжки на підборах. А також в Сторіс поділилася відео, де офіціантка наливає в їй келих шампанське в рибному ресторані з баром на даху.
"Прекрасна", "Красуня і розумниця", "Ну, шикарна зачіска", – писали шанувальники олімпійської чемпіонки на її сторінці.
Раніше Подкопаєва вразила своїм сальто і вирушила в гості до амішів.
У квітні Подкопаєва вакцинувалася від COVID-19. Велику частину часу вона проводить в Америці, але своїм будинком вважає Україну.
Дивіться шикарний образ Лілії в чорному костюмі