Шикарна Подкопаєва в барі на даху: гімнастка відпочиває у Флориді

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва вирушила грітися на сонечку в один з найпопулярніших серед туристів штатів США

Лілія Подкопаєва на відпочинку / Фото: Instagram

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва, яка вразила своєю білою вишиванкою, провела вікенд у Флориді, яка славиться своїми кілометровими пляжами на узбережжі Атлантичного океану і Мексиканської затоки.

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"Злиття і поглинання", – підписала гімнастка своє фото в Instagram, вибравши для відпочинку світлий костюм з принтом і босоніжки на підборах. А також в Сторіс поділилася відео, де офіціантка наливає в їй келих шампанське в рибному ресторані з баром на даху.

"Прекрасна", "Красуня і розумниця", "Ну, шикарна зачіска", – писали шанувальники олімпійської чемпіонки на її сторінці.

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Шампанське для Лілії Подкопаєвої Відео: Instagram

Вид з бару на даху у Флориді Відео: Instagram

Раніше Подкопаєва вразила своїм сальто і вирушила в гості до амішів.

У квітні Подкопаєва вакцинувалася від COVID-19. Велику частину часу вона проводить в Америці, але своїм будинком вважає Україну.

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