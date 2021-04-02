Шикарна, як завжди. Одна з найбажаніших атлеток святкує день народження в Португалії

2 квітня 26-річчя відзначає українська бігунка, чемпіонка Європейських ігор-2019 Тетяна Мельник. Одна з найкрасивіших українських спортсменок проводить свято на зборах і шле сонячні фото з Португалії. Раніше українську красуню-бігунку порівняли з рожевою пантерою.

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Зараз Тетяна в Португалії, де готується до Олімпіади-2020 на Токіо. Нагадаємо, що Мельник на Іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро взяла участь у складі команди України в естафеті 4х400 метрів. Наші дівчата у фіналі показали результат 3.26,64 хвилини і посіли підсумкове п'яте місце.

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Також Тетяна Мельник увійшла до топ-20 найкрасивіших українських спортсменок Олімпійських ігор-2016. А потім виграла бронзову медаль в естафеті на чемпіонаті Європи у приміщенні 2017 року: українки поступилися тільки збірним Польщі та Великобританії.

Раніше секс-символ легкої атлетики в спокусливій позі зізналася в коханні.

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