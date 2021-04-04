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"Ще не вмерла" в Москві! Українка стала найсильнішою жінкою Європи

4 квітня, 22:18

Олег Люлька Олег Люлька

Харків'янка Каміла Конотоп з рекордом перевершила росіянку на чемпіонаті Європи з важкої атлетики в столиці РФ

Українка Каміла Конотоп виборола "золото" чемпіонату Європи з важкої атлетики, який відбувається в Москві. 20-річна харків'янка стала найкращою в олімпійській ваговій категорії до 55 кілограмів, показавши перший результат як у ривку (95 кг), так і в поштовху (113 кг). Отже, у неї три медалі найвищої проби – за сумою двоборства та за окремі види.

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У сумі на 8 кг українка перевершила срібну призерку – росіянку Світлану Єршову.

Дивіться, як у Москві звучить "Ще не вмерла..."

Чемпіонат Європи з важкої атлетики. Москва

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Жінки. До 55 кг

  • 1. Каміла Конотоп (Україна) – 208 кг (95 + 113)
  • 2. Світлана Єршова (Росія) – 200 кг (88 + 112)
  • 3. Ніна Стеркс (Бельгія) – 197 кг (88 + 197)

Відзначимо, що це перше золото Конотоп на дорослому рівні, а також найкращий результат в її кар'єрі. Попередній рекорд українки на міжнародних змаганнях становив 202 кг – їх Каміла підняла на Кубку світу в Досі-2019.

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перемога важка атлетика спортсменка

Джерело: Сегодня|Спорт

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