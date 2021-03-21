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Сіточка, яка не приховує нічого: еротична сукня від словацької велосипедистки

21 березня, 23:14

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Чи законно бути такою вродливою?

Колишня велосипедистка, а нині Instagram-модель з двома мільйонами підписників Люсія Яворчекова після безлічі відвертих фотосесій знову знайшла, чим здивувати.

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Спекотна словачка представила публіці, мабуть, найеротичнішу сукню в історії – щось схоже на рибальські сіті, якими Люсію зловили, як кажуть, в чому мати народила.

"Незаконно бути такою гарною", – захоплюються фоловери Яворчекової під цим її знімком в Instagram

Нагадаємо, не так давно у Люсії Яворчекової виникли проблеми через зайву відвертість. Instagram забанив її голе фото за скаргами користувачів соцмереж. Однак словачка опублікувала його знову, додавши невелику наліпку на грудях.

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Дивіться більше фото Люсії Яворчекової

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/ Фото: Instagram

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сукня WAGs Люсія Яворчекова

Джерело: Сегодня|Спорт

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