Сексуальне перетворення: знаменита легкоатлетка вбралася в пеньюар

Стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук постала в незвичному вбранні, але показала і свої тренування на стадіоні в турецькому Белеку

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Одна з головних красунь українського спорту продовжує запалювати в соцмережах. Чемпіонка Європи зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук радує своїх шанувальників різноманітними кадрами – як з веселих тренувань, так і з фотосесій в стилі ню.

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На свій сторінці в Instagram дівчина вразила парочкою нових фотографій в сексуальному пеньюарі. "Часом мені хочеться перетворитися", – написала спортсменка під знімками.

Також вона похвалилася і фото зі стадіону, де її форми в спортивному одязі виглядають не менш приголомшливими.

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При цьому Марина намагається урізноманітнити свої заняття, в чому їй з радістю допомагають тренер і масажист.

На радість легкоатлетки, її чоловік Михайло Романчук знаходиться поруч. Плавець також тренується в Туреччині і часом підглядає за дружиною з номера готелю, який розташований прямо на арені.

Також дівчина показала, як атлетам доводиться загартовувати своє тіло в холодній воді, – для кращого відновлення.

Раніше Марина Бех після тріпчика показала свій прес.

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Нагадаємо, Бех-Романчук – одна з найкращих легкоатлеток планети і претендує на медаль літніх Олімпійських ігор в Токіо. Стартують в Японії вони 23 липня.