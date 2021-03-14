Сексуально в топику легкоатлетка показала свій "лінивий день"

Одна з найпривабливіших українських спортсменок знову порадувала своїх шанувальників. Легкоатлетка Марина Бех-Романчук нині проводить тренувальні збори в Туреччині, але під кінець тижня дозволила собі "лінивий день".

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Тим часом секс-символ українського спорту здивувала своїм виглядом в Єгипті.

Вранці дівчина продемонструвала "досконалий краєвид" з вікна свого готелю, що розміщений просто біля стадіону.

Минулого тижня чемпіонки-красуні підняли Україну в ТОП-6 Євро з легкої атлетики.

Показала Марина й іншу "досконалість" – себе саму. Кокетливо поправивши волосся, стрибунка в довжину постала в топику, що підкреслив прекрасні риси своєї фігури. "Лінивий день", – підписала спортсменка невеликий відеоролик.

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Нагадаємо, на початку березня Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи в приміщенні. Тепер зірка готується до виступу на літніх Олімпійських іграх у Токіо.

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Дивіться, як Марина ніжилася в незвичайній ванні:

Марина Бех-Романчук Відео: Instagram

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