Сексуальна гірськолижниця стала новим супергероєм Марвел: костюмчик сидить відмінно

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн, крім всіх своїх талантів, тепер ще приміряла образ Капітана Марвел – могутнього жіночого персонажа коміксного Всесвіту Marvel. Раніше ми писали, що сексуальна гірськолижниця працює таксі на одному з курортів США.

"По стопах Дуейна Джонсона! Він – супергерой, і тепер я теж... Капітан Марвел!!!", – підписала своє зображення в Instagram Ліндсі, згадавши, що "Скала" Джонсон зіграє у фільмі про супергероя "Чорний Адам"

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"Ви були супергероєм протягом довгого часу. А костюмчик сидить відмінно", – відзначали фоловери, натякаючи на успішну кар'єру Вонн і її завзяту боротьбу з травмами і рекордами. А багато хто відзначив, що в образі Капітана Марвел вона більш гармонійна, ніж виконавиця головної ролі в однойменному фільмі Брі Ларсон.

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Насправді в такому героїчному образі спортсменку зобразив американський художник і графічний дизайнер Алекс Мурільо. Він згадав, як в костюмі Капітана Марвел Ліндсі готувалася до Олімпійських ігор-2018. І так підтримувала вихід фільму про офіцера американських ВПС Керол Денверс, яка прийняла вигляд супергероїні.

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Нагадаємо, що Вонн завершила кар'єру два роки тому, коли їй було 34. Олімпійська чемпіонка, володарка Кубка світу, на той момент рекордсменка за перемогами в КС серед жінок (82), володарка ефектної зовнішності і завидних спонсорських контрактів серцем ще рвалася на схили, але її тіло сказало: "Досить".

Ліндсі Вонн з пилососом грає в хокей зі своїм бойфрендом Пі-Кей Суббаном Відео: Instagram

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