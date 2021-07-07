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Секс-символ українського спорту постала в незвичному образі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
7 липня, 14:44
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Призерка чемпіонату світу зі стрибків у висоту Юлія Левченко для фотосесії вбралася в джинси і сорочку і зарядила шанувальників променистою усмішкою
/ Фото: Instagram

Незважаючи на те, що вже через пів місяця стартують Олімпійські ігри, спортсмени знаходять можливість відволіктися від підготовки. Наші легкоатлетки часто радують не тільки успіхами на стадіонах, а й фотографіями в соціальних мережах. Напередодні українська легкоатлетка-красуня виграла міжнародний турнір з рекордом. Сьогодні ж кадрами не в спортивній формі похвалилася Юлія Левченко.

23-річна дівчина з Донецької області на своїй сторінці в Instagram виставила два фото в синіх джинсах і білій сорочці. На одному Юля стримувала свої емоції, на другому – вже відверто сміялася.

Щоправда, деяким шанувальникам не сподобалися білі босоніжки на товстій платформі. Втім, тисячі інших висловили своє захоплення. Нагадаємо, за підсумками 2020 року наші читачі визнали Левченко найсексуальнішою українською спортсменкою.

Юлія Левченко
Юлія Левченко / Фото: Instagram

Олімпійські ігри стартують в Токіо 23 липня і триватимуть до 8 серпня.

Тим часом зірка українського тенісу засмагає топлес після вильоту з Вімблдону.

Дивіться сюжет про зустріч українських і македонських фанатів у Румунії:

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