Здавати квитки? Іноземних вболівальників хочуть не пустити на Олімпіаду-2020

Безпека буде пріоритетом при проведенні Ігор у Токіо

Олімпійські ігри в Токіо можуть пройти без зарубіжних глядачів. Такі заходи можуть бути прийняті в цілях протидії пандемії коронавіруса.

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Це питання буде обговорюватися на зустрічі влади Токіо, Японії і Міжнародного олімпійського комітету. За словами президента МОК Томаса Баха безпека буде пріоритетом при проведенні Олімпіади.

При цьому організатори Олімпіади вже продали на заходи Ігор 4,48 млн квитків.

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До речі, МОК ввів суворі обмеження для атлетів в Токіо.

Вимоги для спортсменів на Іграх:

Вони повинні будуть використовувати мобільний додаток, за допомогою якого будуть відправляти звіти про стан свого здоров'я. Ця інформація буде передаватися місцевим органам охорони здоров'я.

В олімпійському селищі атлети повинні будуть максимально уникати фізичного контакту з оточуючими, а також дотримуватися дистанції в два метри.

Атлетам заборонено відвідувати змагання в якості глядачів.

За два тижні до поїздки в Токіо спортсмени повинні надати негативний результат тесту на коронавірус.

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Нагадаємо, що через пандемію Ігри в Японії перенесли на 2021 рік. Тепер Олімпіада в Токіо пройде з 23 липня по 8 серпня. Раніше ми писали, що олімпійський чемпіон готовий пропустити Токіо-2020.

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