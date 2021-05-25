Збірна України пропустить чемпіонат Європи! У нас – COVID-19

Українські легкоатлети не зможуть виступити у вищому дивізіоні континентальної першості через позитивний тест на коронавірус у двох спортсменів

Марина Бех-Романчук пропустить чемпіонат Європи / Фото: Reuters

Збірна України з легкої атлетики не братиме участі в Суперлізі командного чемпіонату Європи, який 29-30 травня відбудеться у Сілезії (Польща).

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Під час тренувального збору в команді було виявлено два випадки захворювання COVID-19 – у Станіслава Коваленка і Ігоря Гончара. Атлетів ізолювали.

Оскільки ці спортсмени перебували в тісному контакті з іншими учасниками зборів, є ризик поширення інфекції також серед них. Після консиліуму лікарі збірної, враховуючи вимоги медичного протоколу ЕА, виступили зі зверненням до тренерської ради про скасування поїздки на командний чемпіонат Європи. Виконком підтримав це рішення, повідомляє сайт ФЛАУ.

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"Інкубаційний період триває від п'яти до дванадцяти днів і ознаки хвороби можуть проявитися як раз у дорозі. Ми не можемо наражати на небезпеку ні нашу команду, ні інші збірні, – каже головний тренер збірної України В'ячеслав Тиртишник. – Більш того, якби чийсь тест в Польщі виявився позитивним, на ізоляцію могли залишити всю команду. В такому випадку у атлетів випало б близько двох тижнів з тренувального процесу, перед Олімпійськими іграми – головним стартом чотириріччя. Що категорично неприпустимо".

На Олімпіаді в Токіо аналітики передрікають Україні 15-е місце в загальному заліку, чекаючи, що наші спортсмени здобудуть в Японії шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових.