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Збірна Швеції отруїлася під час ізоляції в готелі

9 лютого, 22:24

Олена Павлова Олена Павлова

А лікар команди Пер Андерссон не виходить на зв'язок з журналістами

Лижники збірної Швеції постраждали від харчового отруєння в Ульрісехамні. Перед етапом Кубка світу в минулі вихідні команда заселилася в готель Lassalyckan, де мала намір залишатися після закінчення етапу і залишати готель тільки для участі в гонках чемпіонату Швеції в Буросі. Раніше шведська лижниця розбила обличчя в кров.

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Однак Марія Нордстрем, що пробігла спринт в суботу, не змогла сьогодні виступити в Буросі через наслідки отруєння. Як повідомляє Aftonbladet, керівництво збірної відмовилося коментувати інформацію. Тому неясно, скільки людей постраждало, і якого роду допомога вони отримали.

Лижниці

Лижниці / Фото: Reuters

Спортивний директор команди Андерс Бістрем переадресував питання лікарю збірної Перу Андерссону, з яким журналісти Aftonbladet не змогли зв'язатися.

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Одна з лижниць Анна Дювік поїхала з готелю в неділю після того, як отримала повідомлення від керівництва команди, що вона не потрапила до складу на чемпіонат світу-2021.

"Я була там, але зі мною все в порядку. Я чула, що комусь стало погано, і мене запитували, як я себе почуваю", – сказала Дювік.

Раніше ми також писали, що зірка лижних гонок навіть не помітила, як зламала ногу.

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