Русский
$ 27,67
33,26
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Втік з Росії до Італії: чемпіон Європейських ігор змінив громадянство перед Олімпіадою

9 лютого, 20:54

Олена Павлова Олена Павлова

Борець Заур Кабалоєв – переможець Європейських ігор 2019 року в Мінську

Росія втратила переможця Європейських ігор 2019 року в Мінську, борця греко-римського стилю Заура Кабалоєва. Талановитий спортсмен змінив російське громадянство на італійське. Кабалоєв виступає у вазі до 63 кг. Раніше два російських борця отримали по 4 роки дискваліфікації.

"Заур виступатиме за Італію, він звільнився, змінив громадянство – сенсу його утримувати не було", – цитує президента Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі ТАСС.

Реклама

Заур Кабалоєв

Заур Кабалоєв / Фото: Instagram

При цьому Маміашвілі тепер уже не вірить в перспективи 28-річного Заура на Олімпійських іграх-2020:

"Чи зможе він скласти конкуренцію російським борцям в Токіо? Не думаю. На адаптацію після переходу зазвичай йде два роки, плюс поза збірної скласти конкуренцію йому буде вкрай складно".

Відзначимо, що на Європейських іграх-2019 Кабалоєв переміг у ваговій категорії до 67 кг. Він також є бронзовим призером (до 63 кг) чемпіонату Європи в Каспійську 2018 року і дворазовим чемпіоном Росії.

Реклама

Раніше завдяки допінгу росіянина український силач став двічі чемпіоном Європи.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія Італія боротьба громадянство Олімпіада-2020 боротьба греко-римська
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

14-річній росіянці поставили найвищі оцінки в історії фігурного катання: відео прокату
14-річній росіянці поставили найвищі оцінки в історії фігурного катання: відео прокатуІнші
За маскою красу не сховаєш: Білодід постала в новому вбранні
За маскою красу не сховаєш: Білодід постала в новому вбранніІнші
Такій реакції позаздрять воротарі: тенісист вразив трюком з м'ячем
Такій реакції позаздрять воротарі: тенісист вразив трюком з м'ячемІнші
"Текст не читав, але дупця класна". Жарку бодібілдерку образили відгуки чоловіків-слабаківІнші
Гола під владою м'язів! На кого запала найсексапільніша велосипедистка світу
Гола під владою м'язів! На кого запала найсексапільніша велосипедистка світуІнші
Один із кращих гравців CS:GO Марсело Давид coldzera став бренд-амбасадором Parimatch
Один із кращих гравців CS:GO Марсело Давид coldzera став бренд-амбасадором ParimatchІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти