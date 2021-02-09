Втік з Росії до Італії: чемпіон Європейських ігор змінив громадянство перед Олімпіадою

Росія втратила переможця Європейських ігор 2019 року в Мінську, борця греко-римського стилю Заура Кабалоєва. Талановитий спортсмен змінив російське громадянство на італійське. Кабалоєв виступає у вазі до 63 кг. Раніше два російських борця отримали по 4 роки дискваліфікації.

"Заур виступатиме за Італію, він звільнився, змінив громадянство – сенсу його утримувати не було", – цитує президента Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі ТАСС.

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Заур Кабалоєв / Фото: Instagram

При цьому Маміашвілі тепер уже не вірить в перспективи 28-річного Заура на Олімпійських іграх-2020:

"Чи зможе він скласти конкуренцію російським борцям в Токіо? Не думаю. На адаптацію після переходу зазвичай йде два роки, плюс поза збірної скласти конкуренцію йому буде вкрай складно".

Відзначимо, що на Європейських іграх-2019 Кабалоєв переміг у ваговій категорії до 67 кг. Він також є бронзовим призером (до 63 кг) чемпіонату Європи в Каспійську 2018 року і дворазовим чемпіоном Росії.

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Раніше завдяки допінгу росіянина український силач став двічі чемпіоном Європи.

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