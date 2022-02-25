Санкції – це смішна гра проти російського монстра: каратистка звернулася до Європи та США

Срібна призерка Олімпіади-2022 з карате Анжеліка Терлюга написала гнівний пост на адресу Європи та США за "реакцію" на вторгнення Росії в Україну

Анжеліка Терлюга відреагувала на агресію Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Другий день Росія тримає в облозі міста України, обстрілює ракетами. Але союзники не поспішають допомагати Україні боронитися.

Терлюга вважає, що одних санкцій недостатньо, щоб стримати "найбільшого агресора у світі".

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"Прокиньтеся... Другий день Росія нас атакує! Вони бомблять житлові будинки і багато людей вже померли. Від жодної країни немає допомоги... Лише пусті слова. Бла-бла-бла від Європи та США... Вони обіцяли, а тепер вони налякані!"

Росія вторглася в Україну / Фото: Getty Images

Ми самі проти найбільшого агресора у світі. Але ми сильні! Я вірю. Дякуємо людям на вулицях і може, нарешті, керівництво країни почне робити щось реальне! Санкції – це кумедна гра проти російського монстра.

Наслідки обстрілу Росією міст України / Фото: Колаж: Сьогодні

Мої дорогі друзі, сім'я карате, дякую за активну підтримку! Я бачу та відчуваю її! Багато хто пропонує переїхати до Європи. Я залишусь в Україні. Я молитимуся за сім'ю та мою країну", – написала Терлюга в Instagram.

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