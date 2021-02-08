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Найсексуальніша журналістка Литви: любить мотогонки, бокс і продає інтимні фото

8 лютого, 23:53

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

З такою красунею стежити за спортом набагато приємніше

Любителі спорту в Литві добре знають Вікторію Малісаускайте. Ефектна красуня починала кар'єру в ролі ринг-герл в різних змаганнях із єдиноборств, а нині з'являється в рингу як журналістка. Також Вікторія любить екстремальні види спорту і навіть сама сідає за кермо мотоцикла.

Неймовірні зовнішні дані дозволили дівчині заробити величезну популярність у фанатів і поправити фінансове становище. Вікторія не соромиться продавати свої інтимні фото на спеціалізованому сайті всього за 26 доларів в місяць. А ось такі фото вона викладає на свою сторінку в Instagram:

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дівчина журналістка красуня WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

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