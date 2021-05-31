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Найнереальніша Білодід у білому вбранні блиснула на море в Іспанії

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
31 травня, 20:25
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Українська дзюдоїстка-красуня похвалилася фотографіями в брюках і блузці з відкритими плечима на іспанському узбережжі
Дар'я Білодід
Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Одна з найпривабливіших й найуспішніших наших спортсменок Дар'я Білодід продовжує радувати своїх шанувальників. Сьогодні 20-річна киянка поділилася трьома фотографіями в яскравому вбранні на іспанському курорті.

Днями Білодід потролила подруг і сказала, кого їй не бракує.

Нещодавно Даша проводила тренувальний збір в Аліканте. Зовсім поруч, у Бенідормі, вона знайшла можливість прогулятися в білій блузці та брюках. Фото на своїй сторінці в Instagram дівчина супроводжувала романтичним підписом англійською:

"Займайся тим, що робить тебе щасливим. Будь з тими, хто змушує тебе посміхатися. Смійся так довго, як дихаєш, люби, поки живеш".

Найпершою кадри прокоментувала подруга-гандболістка дзюдоїстки Марія Суха: "Моя найнереальніша!" Також із тисячами інших підписників висловила захоплення співвітчизницею гімнастка Влада Никольченко: "Краса".

Нещодавно спортсменка-красуня Білодід відмовилася їхати на чемпіонат світу. Українка вирішила не змагатися в Угорщині, а провести ще один збір у Карпатах.

Дивіться, як Даша повзала по канату в Туреччині:

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