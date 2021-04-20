З настроєм дівчат складніше, ніж зі штангою: героїні Москви повернулися в Україну

Чемпіонки Європи-2021 з важкої атлетики Каміла Конотоп та Ірина Деха після турніру в Москві тренуються в Харкові і готуються до Олімпійських ігор-2020

Герої чемпіонату Європи з важкої атлетики в Москві, де Україна виграла медальний залік, повернулися додому і без перерви приступили до нових тренувань. На першості континенту-2021 в честь наших перемог чотири рази звучала "Ще не вмерла..."

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Напевно, найбільшою сенсацією стала перемога 20-річної спортсменки з Харкова – Каміли Конотоп. На змаганнях в Росії Каміла встановила 7 рекордів Європи: "У ривку два рекорди, і в сумі... не знаю скільки. Напевно, три рекорди. І в поштовху два, по-моєму. Хотілося першої стати. Переживала".

Каміла Конотоп / Фото: Instagram

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Три золоті медалі чемпіонату Європи привезла додому і 24-річна харків'янка Ірина Деха. Шлях до такого результату непростий – 11 тренувань на тиждень і жодного вихідного. Навіть після повернення зі змагань.

"Головне – підняти прапор, і щоб заграв гімн України. Гордість за себе, за країну, за те, що пройшли тренувальної шлях не дарма", – сказала нам Ірина

Ірина Деха / Фото: Федерація важкої атлетики України

Ірина Деха

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У рідкісні вільні години спортсменки охоче гуляють з друзями, ходять в кіно і на шопінг. Старший тренер жіночої збірної України з важкої атлетики Валерій Нікулін зізнається, що з настроєм дівчат йому буває впоратися складніше, ніж з самою штангою:

"У дівчат своє бачення життя. Вони можуть закохатися, вони можуть забути, вони можуть втратити. Загалом, вони сьогодні є, а завтра вона закохається і скаже "до побачення".

Каміла зараз готується до юніорського чемпіонату світу в травні в Ташкенті. Далі в планах Конотоп і Дехи – участь в Олімпіаді-2020 у Токіо. Але через допінг-скандали Україна має право відправити у Токіо тільки чотирьох важкоатлетів – двох чоловіків і двох дівчат. Хто представлятиме країну в Японії, стане відомо на початку літа.

Раніше українського чемпіона образив російський депутат.

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