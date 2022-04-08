Російський вандалізм в Ірпені! Олімпійський чемпіон показав наслідки окупації

Жан Беленюк відвідав зал для боротьби проти Київської області. Там суцільна розруха

Беленюк відвідав Ірпінь / Фото: instagram.com/zhanbeleniuk, Колаж: Сьогодні

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби Жан Беленюк веде нову сутичку! Українець протистоїть російським окупантам, які нищать нашу країну. Через це володар золота олімпіади закликає довічно дискваліфікувати спортсменів країни-агресора, які підтримують путінський режим та війну .

Жан біля спортзалу

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Жан Беленюк особисто завітав до центрального спорткомплексу міста Ірпінь, де борці різного віку займалися рідним для народного депутата видом спорту. Зараз зала перебуває у жахливому стані, і практично не підлягає відновленню.

Олімпійський чемпіон провів екскурсію помешканням, а точніше тим, що від нього залишилося. І закликав російських та білоруських борців приїхати потренуватися:

"Все, чого торкається "російський світ", перетворюється на де**мо. Борцям з Росії та Білорусі полум'яний привіт. Приїжджайте на збори, зал для вас є, ваші ж підготували", – заявив Беленюк.

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Також Беленюк підтримав ідею Польщі виключити Росію зі складу МОК .