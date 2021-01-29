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Російські судді завищують оцінки своїм спортсменам на Олімпіадах і Кубку світу

29 січня, 10:13

Олена Павлова Олена Павлова

Вчені з Норвегії та Німеччини проаналізували підсумки змагань зі стрибків на лижах з трампліна

Російські судді зі стрибків з трампліну завищують оцінки своїм співвітчизникам. Це підтвердили три експерта, які провели перевірку факту допомоги суддів з різних країн своїм спортсменам. У дослідженні брали участь Алекс Крумер з норвезького університетського коледжу Мольде, а також Фелікс Отто і Тім Павловські з Тюбінгенського університету в Німеччині.

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Стрибки на лижах з трампліна

Стрибки на лижах з трампліна / Фото: Reuters

В роботі вчених використовувалися дані 76 775 оцінок суддів зі стрибків на лижах з трампліна на 203 змаганнях. В аналіз увійшли всі Кубки світу і Олімпійські ігри в період з 2010 по 2017 рік.

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Фахівці виявили, що тільки норвезькі і фінські судді не були помічені в симпатіях до співвітчизників. А ось французькі, чеські, польські та особливо російські служителі Феміди набагато прихильніші до стрибунів зі своїх країн. Так, судді з Росії віддають росіянам в середньому на 0,22 бала більше, ніж їхні колеги за аналогічний стрибок.


фото Reuters

Автори дослідження звернули увагу на зв'язок між симпатіями до співвітчизників і індексом сприйняття корупції. При цьому вони підкреслили, що це не означає, що в рішеннях суддів присутній елемент корупції. З повним текстом дослідження можна ознайомитися на ресурсі researchgate.net.

Раніше ми писали, що Росія підкуповувала повіями боса світового біатлону.

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Росія дослідження оцінки судді стрибки з трампліна літаючий лижник
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