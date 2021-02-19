Кумедне падіння: росіянин втратив лижу на трасі чемпіонату світу і перекинувся

Гірськолижна дистанція в Італії виявилася занадто підступною для десятків спортсменів

У ці дні в італійському муніципалітеті Кортіна д'Ампеццо проходить чемпіонат світу з гірськолижного спорту. Сьогодні проводилися змагання з гігантського слалому, і далеко не всім спортсменам вдалося подолати трасу. Серед невдах опинилися всі четверо представників Росії.

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Про це повідомив сайт "Чемпіонат".

Раніше російські лижники вляпалися в скандал із дискваліфікацією.

Особливо показовим стало падіння Олександра Андрієнка. На одному з крутих поворотів він сильно нахилився, і кріплення його лиж не витримало. Одна лижа злетіла з ноги спортсмена, він впав, але, на щастя, його здоров'ю нічого не загрожує. Вже на одній лижі росіянин встав, але знову не втримав рівновагу і впав, перевернувшись боком. Після цього йому вдалося-таки стати на ноги і відправитися до фінішу на одній лижі.

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До слова, дистанцію не змогли подолати багато гірськолижників. У першій спробі повністю її пройшли лише 62 спортсмени зі ста.

Нещодавно російські лижники завалили друг одного на "Тур де Скі", після чого з'ясовували взаємини на трасі.

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