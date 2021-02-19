Русский
$ 27,85
33,65
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Кумедне падіння: росіянин втратив лижу на трасі чемпіонату світу і перекинувся

19 лютого, 21:33

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Гірськолижна дистанція в Італії виявилася занадто підступною для десятків спортсменів

У ці дні в італійському муніципалітеті Кортіна д'Ампеццо проходить чемпіонат світу з гірськолижного спорту. Сьогодні проводилися змагання з гігантського слалому, і далеко не всім спортсменам вдалося подолати трасу. Серед невдах опинилися всі четверо представників Росії.

Реклама

Про це повідомив сайт "Чемпіонат".

Раніше російські лижники вляпалися в скандал із дискваліфікацією.

Особливо показовим стало падіння Олександра Андрієнка. На одному з крутих поворотів він сильно нахилився, і кріплення його лиж не витримало. Одна лижа злетіла з ноги спортсмена, він впав, але, на щастя, його здоров'ю нічого не загрожує. Вже на одній лижі росіянин встав, але знову не втримав рівновагу і впав, перевернувшись боком. Після цього йому вдалося-таки стати на ноги і відправитися до фінішу на одній лижі.

В тренді
Знову дерево замість дорогоцінного металу: як Україна завершила естафету ЧС
Реклама

Читайте також: На Олімпійських іграх Росію будуть називати словом з трьох букв.

До слова, дистанцію не змогли подолати багато гірськолижників. У першій спробі повністю її пройшли лише 62 спортсмени зі ста.

Нещодавно російські лижники завалили друг одного на "Тур де Скі", після чого з'ясовували взаємини на трасі.

Дивіться, як гірськолижниця Мікаела Шиффрін виконувала пісню про коронавірус:

Мікаела Шиффрін записала пісню про коронавірус Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія падіння лижі втрати гірські лижі
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Смітник": Оксана Баюл жорстко поставила на місце російську журналісткуІнші
Спокуслива легкоатлетка повернулася в купальнику задом і розповіла, про що мріє
Спокуслива легкоатлетка повернулася в купальнику задом і розповіла, про що мрієІнші
Світ має бачити цей шедевр. Українська волейболістка похвалилася довгими ногами
Світ має бачити цей шедевр. Українська волейболістка похвалилася довгими ногамиІнші
"Стогнала голосніше, ніж у звичайному житті": гімнастка – про зйомки у фільмах для дорослихІнші
"Щоб ці люди здохли! Виродки!" Олімпійській чемпіонці соромно, що вона живе в РосіїІнші
Німецька якість. Зірка спорту знялася голою для Playboy
Німецька якість. Зірка спорту знялася голою для PlayboyІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти